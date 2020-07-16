الداخلية الإيطالية: تكثيف وتطوير علاقات التعاون بين روما وطرابلس

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامبورجيزي، خلال اجتماعها مع مسؤولي حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، رغبة الحكومة الإيطالية في توطيد وتطوير العلاقات والتعاون المكثف بين البلدين مع استمرار تنفيذ برامج التعاون الحالية وفي مجال تدريب قوات الشرطة الليبية.

جاء ذلك في مذكرة صُدِرت في روما مساء الخميس، في أعقاب اجتماع الوزيرة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاقفائز السراج، ووزيري الداخلية فتحي باشاغا، والخارجية والتعاون الدولي محمد طاهر سيالة.

وبحسب المذكرة التي نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، استعرض الاجتماع المراحل الأولية لعودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا، فضلا عن القضايا المتعلقة بالسيطرة على تدفقات الهجرة، في ضوء نتائج اجتماع (تريستي) الأخير لوزراء الدول الاوروبية ودول الشمال الأفريقي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة المفوضية وألمانيا الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الاوروبي، حيث أبدى المشاركون الأوروبيون والأفارقة التزاما متبادلا في تكثيف العمل للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين.

في ذات السياق، وعلى المستوى الثنائي، تم التأكيد في اجتماع طرابلس اليوم على الحاجة إلى إدارة مراقبة الحدود وتدفقات الهجرة غير النظامية، دائما مع احترام حقوق الانسان والحفاظ على الأرواح في البحر وفي البر.

كما نوهت الوزيرة الإيطالية بضرورة تفعيل عمليات إجلاء المهاجرين الموجودين في المراكز التي تُديرها الحكومة الليبية من خلال ممرات إنسانية يُنظمها الاتحاد الأوروبي وتديرها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.