الداخلية الإيطالية: وضع ليبيا الجيوسياسي صعب للغاية

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن الوضع في ليبيا خاص، ولا توجد حكومة بكامل صلاحياتها، وإنه وضع جيوسياسي صعب للغاية.

جاء ذلك في معرض تعلي للوزيرة على حادثة إطلاق زورق دورية ليبي النار على قارب صيد صقلي مساء الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

ونقلت “آكي” عن الوزيرة قولها على هامش حدث بمدينة البندقية أمس الجمعة: “أعلم أن قواتنا البحرية قد تدخلت، هذه أوضاع حساسة تتم متابعتها والعناية بها”.

وكانت مصادر بمقاطعة صقلية أفادت بأن زورق دورية ليبي أطلق النار على قارب صيد إيطالي، يتبع لأسطول مرفأ مدينة كاتانيا عند إبحاره الخميس في “مياه دولية شمالي بنغازي”.