الداخلية التركية: 650 ألف سوري عادو طوعا إلى بلادهم منذ عام 2016  

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلدهم تجاوز 650 ألف شخص.

وأفاد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، خلال اجتماع مع ممثلي المؤسسات الإعلامية في أنقرة، أن “103 آلاف و45 سوريا عادوا إلى بلادهم طوعاً خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للعائدين في الفترة ما بين 2016-2024 إلى 658 ألفاً و463 سوريا”.

وأشار يرليكايا، إلى أن هناك 3 ملايين و114 ألفاً و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة (الكملك)، و1.125 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة، و234 ألفاً و528 أجنبياً تحت الحماية الدولية.

وبلغ إجمالي الأجانب الذين لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا 4.474 مليون شخص، وبحسب يرليكايا “191 ألفاً و450 مهاجراً غير شرعي تم منعهم من عبور الحدود في عام واحد”.

وفي نهاية عام 2023، كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ بداية الأزمة السورية.

ووفقاً لتصريحات وزير الداخلية التركي، فإنه حتى ديسمبر 2023، حصل 238 ألفاً و55 سوريا من الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي.