الداخلية التونسية تفكك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات

فككت وحدات الأمن بمدينة نابل التونسية، شبكة دولية مختصة في الاتجار بالأقراص المخدرة، وقبضصت على خمسة أشخاص بتهمة تكوين عصابة إجرامية بغاية الاتجار بأقراص مخدرة.

وتمت مصادرة مبلغ مالي بالعملة التونسية، و12150 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزارة الداخلية قولها إن “وحدات فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بنابل تمكنت من رصد قدوم سيارة، على متنها 3 أشخاص، قصد تسلم كمية من الأقراص المخدرة وتهريبها”.

وأضافت أنه بالتحري تبين أن أحدهم مطلوب للشرطة بالحمامات من أجل ترويج المخدرات.

وذكر المصدر ذاته أن الوحدت ضبطت شخصين آخرين في منزل، تبين أن أحدهما مطلوب لالشرطة العدلية بياسمين الحمامات من أجل ترويج المخدرات.