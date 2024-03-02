الداخلية السعودية: اعدام سعودي مدان بقتل آخر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن في المدينة المنورة، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: “أقدم عبدالله بن صالح بن عائض الذيابي الرشيدي، سعودي الجنسية، على قتل خالد بن عبدالعالي بن محمد الرشيدي، سعودي الجنسية، بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه.

وأكدت الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله ين صالح بن عائض الذيابي الرشيدي، سعودي الجنسية، السبت 21/ 8/ 1445 هجرية، الموافق 2/ 3/ 2024 ميلادية بمنطقة المدينة المنورة”، بحسب وكالة “واس”.