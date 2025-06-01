الداخلية السعودية تؤكد: أمن الحجاج خط أحمر واستعدادات غير مسبوقة لموسم آمن وميسر

تُعدُّ مناسك الحج من أعظم الشعائر الإسلامية التي تجمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم في رحلة روحية استثنائية، تتطلب أعلى مستويات التنظيم والتأمين لضمان سلامة الحجاج وسير مناسكهم بكل يسر وأمان، وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم اليوم، تبدو المملكة العربية السعودية أكثر إصراراً من أي وقت مضى على حماية ضيوف الرحمن وتأمين مشاعرهم المقدسة من كل تهديد.

وفي هذا الإطار، أكد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أن أمن الحجاج يشكل “خطاً أحمر” لا يمكن التهاون فيه، مشيراً إلى أن الاستعدادات الأمنية متواصلة منذ انتهاء موسم الحج الماضي لضمان تجربة حج آمنة وميسرة.

وفي مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أوضح الشلهوب أن العرض العسكري الأخير الذي نظّمته الوزارة جسّد الحماس الكبير والجاهزية الفنية العالية لدى كافة القطاعات الأمنية المكلفة بحماية الحجاج.

وأشار إلى أن العرض شهد العرض مشاركة واسعة من عناصر التأمين والمركبات الأمنية الحديثة التي تعتمد على تقنيات متطورة لضمان سلامة الحجاج وتأمين المشاعر المقدسة، مع تنفيذ فرضيات محاكاة للتصدي لأي محاولات اعتداء أو تهديد قد تؤثر على سير المناسك.

هذا وتكثّف وزارة الداخلية جهودها الأمنية من خلال ضبط المخالفين لأنظمة الحج، وتفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامات المالية والتشهير، وصولاً إلى ترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة مجدداً، حفاظاً على أمن الحجاج وسلامتهم.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، مؤكدة أن المملكة ستظل ملاذاً آمناً لكل من يبيت في رحاب بيت الله الحرام، حيث تتكامل الجهود الأمنية والتنظيمية لتكون تجربة الحج مثالاً عالمياً يحتذى به في التنظيم والأمن.

وتأتي هذه الاستعدادات المتكاملة والتدابير الأمنية المشددة تأتي لتعكس حرص المملكة على تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، مع ضمان أمنهم وسلامتهم، مما يؤكد مكانة السعودية كحامية للحرمين الشريفين وراعية لحج المسلمين من كل حدب وصوب.