الداخلية السورية: العصابات خرقت وقف إطلاق النار في السويداء وأوقعت قتلى وجرحى من الأمن

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن “العصابات المتمردة في محافظة السويداء خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عبر شن هجمات غادرة على قوات الأمن الداخلي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر”.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذه العصابات “تسعى لجر المحافظة إلى حالة من الفوضى والتوتر، مدفوعة بأجندات شخصية لقادتها”، مشددة على أن الحكومة “حريصة على استقرار السويداء وعودة الخدمات والحياة الطبيعية فيها”.

وذكرت مصادر أمنية أن الهجمات استهدفت عدة محاور داخل المحافظة وريفها، وتزامنت مع الجهود الحكومية الرامية لإعادة الهدوء وتأمين المساعدات الإنسانية للمدنيين، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تعرقل عمل قوافل الإغاثة وتزيد من تعقيد المشهد الأمني.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر جنوب البلاد، رغم إعلان الرئاسة السورية في يوليو الماضي عن وقف شامل لإطلاق النار، والتزام الطائفة الروحية للموحدين الدروز بالاتفاق، الذي شمل كذلك تنظيم خروج آمن لعائلات من عشائر البدو من مدينة السويداء بإشراف أممي.

من جانب آخر، اتهمت دمشق إسرائيل بخرق السيادة السورية من خلال استهداف آليات تابعة للجيش السوري في محيط السويداء، في وقت أعلن فيه قادة إسرائيليون التزامهم بحماية الطائفة الدرزية في سوريا.

وتعكس هذه المواجهات المستمرة حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024