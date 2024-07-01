الداخلية الفرنسية تعلن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية

ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن “حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه، تصدر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا”.

ونقلت الصحيفة، أن “بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، أفادت بأن “الائتلاف الرئاسي بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاء في المركز الثالث”.

ووفقا للصحيفة، “حصل حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه على 33.4% من الأصوات، وجبهة الشعب الجديد اليسارية في المرتبة الثانية بـ 27.98% من الأصوات، بينما حصل ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 20.76% فقط.”

هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا في وقت سابق، “إلى التوحد ضد حزب “التجمع الوطني اليميني”، تعليقا على النتائج الضعيفة التي حققها حزبه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية”.

وبحسب صحيفة “لوموند”، لفت ماكرون، “إلى الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع”، وقال: “في مواجهة التجمع الوطني، حان الوقت لوحدة واسعة وديمقراطية وجمهورية بشكل واضح في الجولة الثانية”.