الداخلية الليبية تنفي الشائعات المتداولة لدخول سيارات مفخّخة إلى بنغازي

نفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلّفة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تفيد بدخول 3 سيارات مُفخّخة إلى مدينة بنغازي لإستهداف وتفجير بعض المنشآت الحيوية والشخصيات المهمة.

ودعا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في المنطقة الشرقية فرج اقعيم جميع الجهات الأمنية إلى التعامل بإحترافية وعدم تسريب مثل هذه المعلومات الحسّاسة المبنية على مُجرد شُكوك إلا بعد تحرّي الدقة والتأكد من صحتها للتعامل معها بكل حزم وقوة وفقًا للقانون.

وبيّن قعيم في تعميم صحفي، أنّ تسريب مثل هذه المعلومات تتسبّب في إرباك و زعزعة الشارع العام وترويع المواطنين خُصوصاً في ظل تذبذب المشهد السياسي بشكل عام في ليبيا.