الداخلية تطمئن المواطنين: المحروقات متوفرة ولا داعي للتزاحم أمام المحطات

أكدت وزارة الداخلية توفر كميات كافية من المحروقات في مختلف المناطق، بالتنسيق مع لجنة أزمة الوقود والغاز، التي أعلنت انتظام عمليات التوزيع على جميع المحطات.

وأوضحت اللجنة في بيان أن ناقلة الوقود “أنوار النصر” وصلت إلى ميناء طرابلس البحري محملة بنحو 33 مليون لتر من البنزين، ما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم استمرار عمليات التوزيع بشكل طبيعي.

وأشارت الوزارة إلى متابعتها المباشرة لحركة توزيع الوقود، لضمان وصوله إلى المواطنين بشكل سلس، داعية إلى عدم التزاحم أمام المحطات، لما لذلك من تأثير سلبي على انسيابية الحركة المرورية وسير العمل داخل المحطات.

كما شددت الداخلية على استمرار الجهود الأمنية لضمان النظام العام، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب الانسياق خلف الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.