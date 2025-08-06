الداخلية تؤكد توفر الوقود وتدعو المواطنين لعدم التزاحم أو الانجرار وراء الشائعات

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، توفر الوقود بكميات كافية في جميع محطات التوزيع على مستوى البلاد، وذلك بالتنسيق مع لجنة أزمة معالجة الوقود والغاز.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الانخراط في ازدحامات غير مبررة أمام المحطات، مشددة على أن عمليات التوزيع تسير بشكل طبيعي ومنسق لضمان وصول الوقود إلى مختلف المناطق بانسيابية تامة.

كما أوضحت أنها تتابع بالتنسيق مع الجهات المختصة حركة التوزيع، وتحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار وتفادي أي فوضى أو اختناقات مرورية في محيط محطات التزويد بالوقود.