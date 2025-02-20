«الداخلية» تؤمّن شحنة «مواد انتخابية» إلى مكاتب الإدارات

ضمن جهود تأمين العملية الانتخابية وضمان وصول المواد الانتخابية بأمان إلى وجهتها، قامت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتعاون مع دوريات إدارة المهام الخاصة ومديريات الأمن، بتأمين شحنة مواد انتخابية استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، والتي تشمل 62 بلدية في مختلف أنحاء ليبيا.

وبحسب الوزارة، “انطلقت الشحنة من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في (الشاطئ، الجبل2، العزيزية، الساحل الغربي، الزاوية، مسلاتة وترهونة، الخمس، زليتن، سرت، إجدابيا، بنغازي)، وذلك بإشراف مباشر من الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية في نطاق مديريات الأمن المعنية”.

وأكدت وزارة الداخلية “استمرار جهودها في تأمين العملية الانتخابية وفق خطة أمنية شاملة، لضمان سير الانتخابات بسلاسة وأمان، بما يعزز المسار الديمقراطي في البلاد”.