الداخلية تبحث تطوير التعاون الأمني مع فرنسا

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في طرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الأمنية.

وأكد السفير الفرنسي على دعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وذلك من خلال فتح آفاق التعاون الجاد بين البلدين في المجالات الأمنية.

من جانبه قدم الوزير دعوة لنظيره الفرنسي لزيارة ليبيا لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين، مؤكداً على أهمية تشكيل لجان فنية مشتركة لوضع الآليات العملية المناسبة للشروع في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.