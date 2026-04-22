الداخلية تبحث «تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة» مع بريطانيا

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن اللقاء تناول آفاق العمل المشترك في عدد من الملفات الأمنية، في مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تعزيز التنسيق الثنائي بما يدعم جهود الاستقرار في البلاد.

كما بحث الجانبان برامج تدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التطوير الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.

وتطرق الاجتماع إلى توسيع التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين الطرفين، بما يسهم في تحسين الأداء الأمني ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الطرفان أهمية دعم جهود وزارة الداخلية الليبية في تطوير منظومتها الأمنية، بما يعزز سيادة القانون ويسهم في ترسيخ الاستقرار.