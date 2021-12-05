الداخلية تبحث تعزيز التعاون مع «الإنتربول»

عُقِد بمقر منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” بمدينة ليون الفرنسية، خلال يومي 2-3 ديسمبر الجاري، اجتماع ضم رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية طرابلس عميد عادل الشروي، وعقيد وئام عبدالدائم عن المكتب، ورئيس شعبة المعلومات بوزارة الداخلية الليبية مقدم جوهر الفيتوري، والإدارة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الإنتربول، وبعض الشركاء الدوليين.

وتم خلال الاجتماع، التعرف عن قرب عن آليات العمل وتبادل الخبرات ومناقشة المشاريع والمبادرات التي يستفيد منها مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية وبعض مكونات وزارة الداخلية الليبية.

كما تم التأكيد على الاستمرار في هذا التعاون الأمني والاتفاق لوضع آلية لبناء القدرات الشرطية والدعم اللوجستي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.