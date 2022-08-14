الداخلية تبحث تعزيز التعاون مع جهاز الأمن الداخلي

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي عميد لطفي الحراري.

وتم خلال الاجتماع بحث الملفات الأمنية المشتركة وسُبل التعاون بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي فيما يتعلق بأمن وسلامة المواطن وحفظ حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما ينص عليه القانون الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وشدّد الوكيل على ضرورة التواصل بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الفساد والعمل على حماية المواطن من ضعاف النفوس الذين يتاجرون بأمنه الغدائي والصحي ومتابعة المشاكل المتعلقة بالغداء والدواء والقضاء على ظاهرة التسول ومتابعة بعض الأعمال المنجزة والمشتركة بين الجهاز والوزارة.