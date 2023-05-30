الداخلية تبحث تفعيل اتفاقيات التدريبات البحرية مع مالطا

استقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، سكرتير أول وزارة الخارجية المالطية كرستوفر كوتايار، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المالطي، فيما يتعلق بالتدريبات البحرية المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب بكافة أنواعه بالإضافة إلى تبادل المعلومات.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة بعد رفع مستوى رئاستها للنظر في الإستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية وكذلك في مذكرات التفاهم السابقة وتطويرها.