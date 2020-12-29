الداخلية تبحث رفع كفاءة منتسبيها مع شركة تركية للصناعات الدفاعية

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مدير عام شركة بايقار للصناعات الدفاعية التركية Baykar Savunma خلوق بيرقدار.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة بطرابلس بحث سبل التعاون بين وزارة الداخلية والشركة، والاستفادة من خبرات الشركة للرفع من كفاءة العمل الأمني بوزارة الداخلية.

وتم التطرق إلى تطوير العمل بالوزارة بما يواكب العمل الأمني والشرطي بالدولة المتقدمة.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البحث وتطوير العمل بوزارة الداخلية من خلال الاستفادة من الشركات العالمية المختصة في مجال العمل الأمني والشرطي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.