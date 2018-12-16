الداخلية تبحث سُبل التعاون في ملف الهجرة مع إريتريا

التقى وكيل وزير الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني الأحد، سفير دولة إريتريا لدى ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، بحث سُبل التعاون بين وزارة الداخلية ودولة إريتريا فيما يخص ملف الهجرة والعمل على العودة الطواعية لبعض المهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء والذين لديهم الرغبة في العودة إلى بلدانهم.

وأكد الوكيل خلال اللقاء أن وزارة الداخلية ستبذل كل الجهد وستعمل بالتنسيق مع المنظمات المعنية بملف الهجرة والتسريع في عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية للحد من معاناتهم، وفق قوله.