الداخلية تبحث مع «الاستخبارات الإيطالية» توسيع التعاون

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي بالجنرال جيوفاني كارافيلي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين.

وبحث اللقاء سبل تطوير الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بشكل مستمر وفعّال، بما يسهم في رصد وتتبع شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

كما تناول الجانبان تعزيز التعاون في مكافحة جرائم المخدرات، عبر تبادل المعلومات حول شبكات التهريب ومساراتها، وتنسيق الجهود الأمنية لاستهداف هذه الشبكات والحد من أنشطتها، إضافة إلى دعم أمن الحدود وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة في مراقبة المنافذ البرية والبحرية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين وزارة الداخلية الليبية ووكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.