الداخلية تبحث مع السفارة الإيطالية ملف «الهجرة غير الشرعية»

في إطار تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا، اجتمع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء نورالدين أبو جريدة، مع المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية في طرابلس.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة البرامج والإجراءات الجارية في إطار التعاون الأمني بين البلدين، والتجهيزات المزمع إرسالها لدعم الأجهزة العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التحضير للاجتماع المقبل للفريق المشترك الليبي- الإيطالي المعني بالهجرة غير الشرعية”.

هذا “تأتي الاجتماعات ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ورفع كفاءة العاملين بالوزارة في مختلف التخصصات الأمنية”.