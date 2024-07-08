الداخلية تبحث مع السفارة الهولندية ‏التعاون الأمني ومكافحة المخدرات

اجتمع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء «نورالدين أبوبكر أبوجريدة» ظهر اليوم مع سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا «يوست كلارينييك»، بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي بالإدارة.

تناول الإجتماع بحث سبل تدعيم علاقات التعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجالات التدريب، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإمكانية إبرام مذكرة تفاهم في المجلات الأمنية.

واستعرض مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي آخر الإجراءات المتخذة بخصوص تنظيم منتدى الهجرة عبر المتوسط والمزمع عقده في طرابلس بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري.