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الداخلية تبحث مع المسؤولين الأمنيين بتونس سُبل حل المشاكل بمنفذ رأس إجدير

عين ليبيا | نُشر: 29 أكتوبر 2019 - 19:22
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تم التطرق إلى فتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين الأراضي التونسية. [داخلية الوفاق]
عقدت لجنة التعاون الأمني مع تونس، اجتماعًا الثلاثاء، بمنفذ رأس إجدير، برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، مع عدد من المسئولين الأمنين من الجانب التونسي.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي، رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير أمن منفذ رأس جدير الحدودي، ومدير مديرية جمارك زوارة، ومدير الجمارك بالمنفذ.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع تركز حول قرار وزارة الداخلية الليبية بقفل منفذ رأس جدير الحدودي نتيجة للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين الليبيين المسافرين عبر المنفذ.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من المواضيع المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين الأراضي التونسية، وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين، وعرض ما تم الاتفاق عليه على وزير الداخلية الليبي والتونسي، لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.

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نبّهني عن
البشير الخمسي

كفاية التلاعب بعقول الليبيين . رأس اجدير لن تتحسن خدماته ما دام الزواريين يديرونه. معنى اجتماعاتكم هو التأكيد على سلطة الزواريين و إعطائهم الاذن بإستمرار سؤ معاملة المسافرين ، ليبيين و تونسيين واي مسافر غير زواري الذي يحظى بمعاملة الوزراء حيث تتاح له ممر الدبلوماسيين. أنتم على دراية بذلك و لا زلتم تتجاهلون سؤ معاملة المسافرين ، الذين عانوا من الانتظار لأكثر من اربع و عشرين ، منهم المرضى و الأطفال و الكبار العجزة ، كل ذلك على الجانب الليبي و ليس للتونسيين دخل الذين عاملوا كل المسافرين بحرفية و قانونية و إنسانية بدون استثناء . يجب أو نحن الشعب… قراءة المزيد ..

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