الداخلية تبحث مع «الهجرة الدولية» سبل دعم وتطوير الشرطة النسائية

عُقد صباح اليوم الاثنين اجتماع تنسيقي بديوان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جمع ممثلين عن قسم متابعة المنظمات الدولية بمكتب وزير الداخلية، ومركز تدريب الشرطة النسائية بالإدارة العامة للتدريب، إلى جانب وفد من منظمة الهجرة الدولية (IOM)، بهدف بحث آليات التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وتناول الاجتماع سبل تنفيذ برامج تدريبية ضمن الخطة المعتمدة لتأهيل منتسبي الوزارة، مع تركيز خاص على دعم وتطوير قدرات العنصر النسائي، بما يشمل الضابطات وضابطات الصف والموظفات، وذلك بالتنسيق مع مركز تدريب الشرطة النسائية.

وأكد الجانبان أهمية تطوير مهارات الكوادر النسائية عبر برامج تأسيسية وتخصصية تسهم في تمكين المرأة داخل وزارة الداخلية وتعزيز دورها المهني، في إطار التوجه نحو تعزيز الكفاءة المؤسسية وتوسيع فرص المشاركة للمرأة في القطاعات الأمنية.