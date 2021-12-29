الداخلية تبحث مع لجنة 5+5 ترتيبات تأمين الطريق الساحلي

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة 5+5 لواء أحمد أبو شحمه رئيس اللجنة، ولواء مختار النقاصه، ولواء مصطفى يحى، ولواء رضوان الغرارى، ولواء علي النويصري مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، مناقشة آخر المستجدات والترتيبات الأمنية لتأمين الطريق الساحلى، ووضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة إلى الجفرة والتي يجري العمل حالياً على إزالة مخلفات الحرب والألغام منها من قِبل فريق الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لإنجاح العمل.

واستعرض عضو لجنة الترتيبات الأمنية، الاحتياجات المطلوبة لإقامة عدد ثلاثة نقاط تمركزات أمنية ثابتة بهدف تأمين الطريق العام والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

هذا وأكد الوزير على دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات من القوة البشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كم.