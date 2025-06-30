الداخلية تبحث مع مالطا تعزيز التعاون الأمني وتنفيذ التمرين البحري «دولفين 2»

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنبة، اللواء محمود سعيد، صباح الإثنين، سبل تعزيز التعاون الأمني مع المبعوث الخاص المالطي لدى ليبيا، ألكسندر دالي، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر ديوان الوزارة في طرابلس.

وحضر الاجتماع كلّ من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور، وآمر العمليات باللواء 444 قتال العقيد علي أبوبكر، ومدير مكتب الوكيل اللواء طارق كعيبه.

وناقش الجانبان آليات التعاون الأمني المشترك، خاصة في مجال أمن السواحل ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ التمرين البحري المشترك “دولفين 2″، والمزمع إقامته قريباً، ضمن خطة أمنية تهدف إلى تعزيز القدرات البحرية وتبادل الخبرات الفنية والعملياتية بين البلدين.

يأتي هذا الاجتماع في سياق التعاون المستمر بين ليبيا ومالطا في الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بأمن المتوسط والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.