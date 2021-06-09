الداخلية تبحث مع مفوضية الانتخابات تأمين استحقاق 24 ديسمبر

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، بديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية العليا للانتخابت د. عماد السائح.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة في 24 من شهر ديسمبر القادم.

وتم أيضاً مناقشة التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات، ودور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية وكذلك الناخبين وصناديق الاقتراع، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.