الداخلية تبحث وضع إستراتيجية مشتركة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، اجتماعاً اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، وعقيد امونيولي مسؤول الأمن ومكافحة الإرهاب، وآندرو المستشار السياسي بالبعثة، بحضور مدير إدارة التخطيط الأمني لواء جمال صفر، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، ونائبه عميد جلال هويدي، ورئيس مكتب تقييم ومتابعة الأداء عميد سليمان الباروني, وعقيد عبدالجليل باتي عضو باللجنة المركزية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يُجريها الوزير المتعلقة بحلحلة بعض الملفات المهمة والملحة وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية، وما يُشكله هذا الملف وتداعياته من تحدي أمني للدولة الليبية ولدول الاتحاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

وأكد لواء مازن على وضع إستراتيجية مشتركة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2022م فيما يخص التعاون الأمني والملفات التي يدعمها الاتحاد وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرة بين الجانبين.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن تفهمه لما طرحه الوزير، موضحاً أن الإتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للعمل وفق الإستراتيجية المشتركة، مؤكداً دعمه الدائم لوزارة الداخلية الليبية.