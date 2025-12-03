الداخلية تبدأ تطبيق «البرنامج الوطنيي».. ترحيل مجموعة مهاجرين من نيجيريا

أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتم خلال ذلك ترحيل مجموعة من المهاجرين من جنسية نيجيريا عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وجاءت العملية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المكثّفة لتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وتعكس التزامها بفرض سيادة القانون وحماية الأمن الوطني، مع مراعاة الجوانب الإنسانية.

وتستمر عمليات الترحيل يوميًا، ضمن خطة شاملة تهدف إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية والحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.

ويعكس إطلاق البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين جهود ليبيا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين، ويهدف إلى تنظيم أوضاعهم، وتقليل الضغط على المدن الكبرى، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار المحليين.

وتتعامل ليبيا منذ سنوات مع ملف الهجرة غير الشرعية كونها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا، واعتمدت الحكومة برامج وطنية ودولية لتنظيم أوضاع المهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية.