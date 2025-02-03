الداخلية تتابع «ملف الهجرة وأمن الحدود» مع المنظمات الدولية

عقدت اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود اليوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً بديوان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة لواء محمد المرحاني رئيس جهاز حرس الحدود رئيس اللجنة، وبحضور لواء عبدالواحد عبدالصمد مدير مكتب وزير الداخلية، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية وممثلي عن بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة والحدود.

وناقش المجتمعون “الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة وأمن الحدود، بما يشمل نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وخفض أعداد المهاجرين غير القانونيين، وتطوير المنافذ والقواطع الحدودية بما يتماشى مع إدارة الحدود المتكاملة وفق المعايير الدولية، وتنظيم العمالة الوافدة وفق التشريعات النافذة ، و بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق لضمان حلول مستدامة لهذا الملف”.

كما اكد رئيس اللجنة الفنية على “ضرورة التعاون والتنسيق بين اللجنة والمنظمات الدولية وتوجيه الدعم الدولي لملف الهجرة والحدود وفق تعليمات اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، برئاسة وزير الداخلية المكلّف”.

اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع المنظمات الدولية عقدت اللجنة الفنية لمتابعة ملف… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الاثنين، ٣ فبراير ٢٠٢٥