الداخلية تتحرك لفرض الأمن في صبراتة.. ملاحقة أمنية لـ«أحمد الدباشي»

في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأمن وتعزيز سلطة القانون داخل مدينة صبراتة، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، تعليماته إلى رئيس جهاز المباحث الجنائية بضرورة التحري والقبض الفوري على المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ”العمو”، وكل من يثبت تورطه معه في ارتكاب جرائم داخل المدينة.

ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى معلومات وتقارير أمنية تفيد بتورط المذكور في عدد من الجرائم التي شهدتها صبراتة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة ووفقاً للقانون وإجراءات الضبط القضائي المعمول بها.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، على أن يُرفع تقرير مفصل بنتائج العمل إلى مكتب الوزير في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التأكيد على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في مواجهة الخارجين عن القانون، وستواصل العمل على إحكام السيطرة الأمنية، وضمان حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.