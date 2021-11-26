الداخلية تتوقع مزيدا من الاعتداءات على المقار الانتخابية

توقّع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن وقوع بعض الاعتداءات على المقار الانتخابية تزامنا مع التقدم المحرز في الانتخابات.

واوضح مازن في مؤتمر صحفي أنّ كافة الأمور المتعلقة بتأمين الانتخابات تسير وفق ما خطط، مشيرا إلى أن ما حدث في محكمة سبها الإبتدائية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وتعهّد الوزير خالد مازن بمحاسبة كافة المتورطين في الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية.

وكانت وزارة الداخلية افتتحت يوم غرفة عمليات رئيسية لتامين العملية الانتخابية في كامل البلاد.

يشار إلى ان مجلس الوزراء كلّف وزارتي الداخلية والعدل للتحقيق في واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية