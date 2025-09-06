الداخلية تحث المسافرين على الالتزام بالقوانين عبر المنافذ الرسمية

وجهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنويهاً هاماً للمسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، دعت خلاله إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة للسفر.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الإجراءات يأتي حفاظاً على سلامة المسافرين وضمان سير رحلاتهم بسلاسة ودون وقوع أي عراقيل أو مساءلات قانونية.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، داعية الجميع إلى التعاون لضمان أمن وسلامة عمليات السفر.

هذا وتهدف وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من خلال هذا التنويه إلى تعزيز الوعي بالقوانين وتجنب أي مشكلات قانونية أو تأخير في إجراءات السفر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على راحة المواطنين وأمن البلاد.