الداخلية تحقق بانفجار «مسار أنبوب الغاز» في الحمادة

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تعليمات عاجلة بعد الحادث الذي استهدف مسار أنبوب الغاز بمنطقة الحمادة وأسفر عن انفجار في الموقع.

وكلف وزير الداخلية جهاز المباحث الجنائية بإرسال فرق مختصة تشمل مكتب التفتيش الأمني، وفريق تفكيك المتفجرات، وإدارة المختبرات والأدلة الجنائية للانتقال الفوري إلى مكان الحادث.

وباشرت الفرق الفنية التابعة لفرع جهاز المباحث الجنائية بالجبل الغربي، بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بالجهاز وخبراء الأدلة الجنائية، وبمشاركة مديريتي أمن وسط الجبل وشرق الجبل، أعمال المعاينة الميدانية والفحص الفني لموقع الانفجار.

وكشفت عمليات الفحص عن انتشال قذيفة طيران منفجرة من نوع M-62 روسية الصنع، تزن نحو 250 كجم، بالإضافة إلى أجزاء من صاروخ منفجر عيار 130، حيث وُجدتا بالقرب من الصمام رقم BT-13 على مسار خط أنبوب نقل النفط التابع لشركة الشرارة والمتجه إلى مصفاة الزاوية.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع المقذوفات تم وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، مع تأمين الموقع بالكامل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنطقة ومنع أي مخاطر محتملة.