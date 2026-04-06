الداخلية تختتم دورة تدريبية متقدمة لـ«أمن السواحل»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن اختتام الإدارة العامة لأمن السواحل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، الدورة التدريبية المتخصصة في الملاحة البحرية وقيادة الزوارق السريعة والإنقاذ البحري والإسعاف وصيانة القطع البحرية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير القدرات الفنية ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمنتسبيها.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، حضر ختام الدورة كل من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من الضباط وضباط الصف، حيث أشادوا بالمستوى العالي من الانضباط والتفاعل الذي أبداه المشاركون خلال فترة التدريب المكثف.

وأضافت الوزارة أن الدورة تضمنت برنامجًا متكاملاً جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وشمل مهارات الملاحة البحرية، قيادة الزوارق السريعة، عمليات الإنقاذ البحري والإسعاف، إلى جانب صيانة القطع البحرية والتعامل مع مختلف الظروف البحرية، مؤكدة أن الهدف هو تجهيز العناصر الأمنية لمواجهة كافة التحديات البحرية بكفاءة عالية.

وأكدت الوزارة أن هذه الدورة تأتي ضمن خطتها المستمرة لتأهيل وتدريب العناصر الأمنية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لأداء المهام الموكلة إليها، لا سيما في مجال تأمين السواحل وحماية الحدود البحرية.

وختمت وزارة الداخلية بيانها بالإشارة إلى أن المشاركين تسلموا شهادات إتمام الدورة، مع الإشادة بمستوى الانضباط والتفاعل الذي أبدوه طوال فترة التدريب.