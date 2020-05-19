الداخلية تدرس إنشاء غرفة مشتركة لمحاربة الهجرة والجريمة المنظمة

عُقِد اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع برئاسة وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، وبحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، ورئيس جهاز حرس السواحل، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير العمليات بالإدارة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، والمستشار القانوني لوزارة الداخلية، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لتبادل الآراء والتوصيات لإنشاء غرفة مشتركة تتكون من العديد من الأجهزة الأمنية لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الجريمة المنظمة.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بمجابهة الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إعادة الهيكلية لهذه الاتفاقيات بالشكل الأمثل الذي يعود بالفائدة المثلى لهذا البلد، بحسب الوزارة.