الداخلية تدعو إلى تسجيل العمالة الوافدة وتحديث بياناتها

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جميع أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد إلى ضرورة تسجيل العمالة الوافدة وتحديث بياناتهم بشكل منتظم لدى مراكز الشرطة، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكّل ركيزة أساسية للحد من المخالفات القانونية وتعزيز الأمن المجتمعي.

وأوضحت الوزارة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة، لا سيما تلك الناتجة عن عدم تسجيل البيانات الرسمية أو غياب وثائق الإقامة أو جوازات السفر السارية. كما سُجّلت عدة حالات سرقة ارتُكبت من قبل عمالة غير مُسجّلة رسميًا.

وأكدت الوزارة أن التهاون في تسجيل العمالة يعرض أصحاب العمل للمساءلة القانونية، ويخلق ثغرات أمنية يمكن أن تُستغل في ارتكاب مخالفات أو جرائم. ودعت إلى ضرورة توثيق عقود العمل، وضمان توفر بيانات دقيقة ومحدثة لكل عامل، بما يشمل الهوية الشخصية، وجواز السفر، والإقامة القانونية.

كما شددت وزارة الداخلية على أهمية التعاون المستمر مع مراكز الشرطة والجهات المختصة، والإبلاغ الفوري عن أي عمالة مخالفة أو مجهولة الهوية، دعمًا للاستقرار الأمني وسلامة بيئة العمل.