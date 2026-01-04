الداخلية تدعو للتعاون الوطني لمواجهة مخاطر «التطرف»

بمناسبة انطلاق الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب في الفترة من 4 إلى 10 يناير 2026، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على أن مكافحة التطرف والإرهاب تشكل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود الأمنية والفكرية والمجتمعية جميعها.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى استمرار تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لكل أشكال الفكر المتطرف، عبر العمل الوقائي والتوعوي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف والكراهية.

وأكدت الوزارة أن هذه المناسبة تأتي لتسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، في حماية النشء والشباب من مخاطر الانحراف الفكري، وبناء وعي مجتمعي يسهم في تحصين المجتمع وصون أمنه واستقراره.

وذكرت وزارة الداخلية أن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والإرهاب، وأن الأمن مسؤولية جماعية تقوم على التعاون والتكامل بين جميع الجهات الوطنية، داعية الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه الأمن والاستقرار.