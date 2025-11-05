الداخلية تدعو وسائل الإعلام لتغطية حفل تخريج دفعات جديدة من منتسبيها

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حفل لتخريج دفعات جديدة من منتسبي مؤسساتها التدريبية، ودعت في بيانٍ لها جميع وسائل الإعلام من قنوات وصحف ومؤسسات إعلامية إلى حضور وتغطية هذا الحدث.

ويشمل الحفل تخريج: الدفعة (37) من طلبة كلية ضباط الشرطة، الدفعة التاسعة من المعهد العالي للضباط، والدفعة الثالثة من مركز تدريب الشرطة النسائية بالإدارة العامة للتدريب.

ومن المقرر أن يُقام الحفل اليوم الأربعاء، الموافق 5 نوفمبر 2025، بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي “معسكر 7 أبريل سابقاً”، عند الساعة الثالثة مساءً.

ودعت الوزارة السادة الإعلاميين إلى الالتزام بالحضور في الوقت المحدد لتسهيل إجراءات الدخول والتغطية الإعلامية.