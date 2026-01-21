الداخلية تراجع جاهزية «الدعم المركزي»

تفقد وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، جاهزية أعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي، وذلك ضمن جولة ميدانية تهدف إلى متابعة الأداء الأمني ورفع مستوى الجاهزية داخل مؤسسات وزارة الداخلية.

وأكد الوزير، خلال كلمة ألقاها أمام الأعضاء، أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف مكونات وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها، موضحًا أن التواصل المؤسسي يشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وترسيخ دعائمها الأمنية.

وأشار إلى أن الصراعات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية انعكست سلبًا على العملية الأمنية، وبيّن أن جهود أبناء الوطن داخل المؤسسة الأمنية قادرة على تجاوز هذه التحديات، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشدد الوزير على أن المرحلة الراهنة بالغة الصعوبة، وتتطلب تكاتف الجميع وبذل أقصى الجهود من أجل حماية الأمن والاستقرار الوطني، موضحًا أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليات جسيمة تفرض العمل المتواصل لحماية الوطن ومؤسساته الحيوية، مع التأكيد على عدم جواز إسناد المهام الأمنية إلى جهات لا تمتلك الاختصاص القانوني.

وأكد أن الولاء يجب أن يكون لله أولًا ثم للوطن، وأن الأمن رسالة سامية يحملها كل منتسب إلى المؤسسة الشرطية، وأن المحافظة على الأمن واجب وطني ومسؤولية تضامنية مشتركة.

ودعا الوزير إلى الابتعاد عن القبلية والمناطقية والجهوية، مؤكدًا أن العمل الأمني عمل مشترك يخدم جميع الليبيين دون استثناء، ويستند إلى المهنية والانضباط وسيادة القانون.

وأوضح أن وزارة الداخلية ستباشر تنفيذ برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى رفع كفاءة العناصر الأمنية، بما يواكب أساليب العمل الأمني الحديثة، مع الإشارة إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين وزارة الداخلية والجهات العسكرية والقضائية في الدولة، بما يعزز فرض القانون وترسيخ الأمن.