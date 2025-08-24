الداخلية تستعد لإطلاق حملة توعوية شاملة للمسافرين عبر كافة المنافذ

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس فرع الهلال الأحمر مصراتة، إضافة إلى مدير مكتب الوكيل، ورئيس مكتب المراسم والعلاقات، ورئيس مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون الدولي.



وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون الليبيون أثناء تنقلهم عبر المنافذ المختلفة، وسبل التعامل معها، حيث شدد الوكيل على ضرورة تعزيز جهود التوعية والإرشاد للمسافرين، معلنًا عن الاستعداد لإطلاق حملة توعوية شاملة تستهدف جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتُنفذ عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية الرسمية للوزارة.

ومن المقرر أن تُنفذ الحملة بالتعاون مع كل من وزارة الشباب، والهلال الأحمر الليبي، والحركة العامة للكشافة والمرشدات، لضمان وصول الرسائل التوعوية لكافة شرائح المواطنين بطريقة فعالة وشاملة.

كما وجّه اللواء محمود سعيد بعقد جلسة حوارية موسعة للتعريف بحقوق وواجبات المسافرين، ودور الإدارة العامة لأمن المنافذ في توفير بيئة سفر آمنة، مؤكدًا أهمية الحملات الميدانية المباشرة والإرشاد المباشر داخل المنافذ.

وفي ختام الاجتماع، جدّدت وزارة الداخلية تأكيدها على التزامها بحماية المواطنين وتوفير بيئة سفر آمنة، من خلال رفع مستوى الوعي وتقديم الإرشادات الضرورية لضمان سلامة وأمن المسافرين.