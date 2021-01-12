الداخلية تستعد لإنشاء غرفة أمنية عليا

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع عدد من مسؤولي شركة “روز بارتنز” المحدودة، بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا تأكيده، على ضرورة إنشاء الغرفة الأمنية العليا التي سيتم افتتاحها رسمياً في الـ17 من شهر يناير الجاري باعتبارها قيادة وطنية وتنسيق إقليمي وتنفيذ محلي.

واستمع الوزير إلى شروح وافية من خلال عرض مرئي قدمه مسؤولي شركة “روز” والغرض من تأسيس هذه الغرفة والتي من أولوياتها تنفيذ مهام وزارة الداخلية وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية.

وأوضح مسؤولي شركة “روز” من خلال العرض المرئي بأن إنشاء الغرفة الأمنية العليا تمكن الوزير من ممارسة مهام الحوكمة بالنيابة عن حكومة الوفاق الوطني ومحاسبة كافة مكونات الوزارة.

وأشار مسؤولي الشركة إلى إنشاء غرف أمنية في المناطق التابعة لوزارة الداخلية مما يسهل التواصل بين كافة مكونات الوزارة والعمل في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الغرفة الأمنية العليا تُساعد على تطوير العمل الشرطي والأمني وتحميل شركة “روز” أي تقصير من خلالها وهي منصة تساعد على المناقشة والتعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

كما تساعد الغرفة على تقييم إستراتيجي للمخاطر والسيطرة عليها وتنفيذ ومراقبة وتقييم والإبلاغ عن المعلومات.