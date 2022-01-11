الداخلية تستعرض أوضاع الجالية الفلسطينية

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، بديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال.

وناقش اللقاء أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، حيث أكد الوزير على أن القضية الفلسطينية قضية كل الليبيين، وأن وزارة الداخلية لن تتوانى في دعم الأشقاء الفلسطينين، موضحاً بأن هناك جهد لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشار لواء مازن إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الدبلوماسيين الفلسطنيين للدخول إلى ليبيا.

من جانبه أثنى رحال على المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية وتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء لطرح عدد من المسائل الهامة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.