الداخلية تستعرض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، اجتماعاً ‏أمنياً موسعاً، ضم مدراء أمن (سرت، سبها، ربيانة، مرزق، وادي عتبة، تراغن، الشاطئ، الشرقية، غات، أوباري).‏

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوازرة، فإن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الأمنية لسير العمل بمديريات الأمن بالمناطق والوقوف ‏على الصعوبات التي تواجه سير العملية الأمنية بالمنطقة الجنوبية.‏

وتم خلال الاجتماع، مناقشة ‏سير العمل بهذه المديريات والجهود التي تبذل في حفظ الأمن وتقديم ‏الخدمات للمواطنين.‏

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطط والاستعدادات المتخذة لتأمين ‏الاستحقاقات الانتخابية والوقوف على جاهزية مديريات الأمن في تأمين ‏هذه الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تأمين شحنات الوقود ‏ووصولها إلى الجنوب الليبي. ‏

هذا واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الجنوبية ‏والمشاكل والصعوبات التي تواجه مديريات الأمن ووضع الحلول لها بما ‏يضمن تحقيق أفضل النتائج وإنجاح سير العمل الأمني بالمنطقة.‏

وشدّد الوكيل على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة مديريات ‏الأمن والأجهزة الأمنية الاخرى التابعة للوزارة للارتقاء بمستوى الأداء ‏الأمني وتحقيق نتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة، مثمناً الجهود التي ‏يبذلها أعضاء ومنتسبي هذه المديريات، مطالباً ببذل المزيد من الجهد ‏لتحقيق الأمن والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.‏

واستمع وكيل الوزارة لملاحظات وشروح وافية من قِبل مدراء الأمن حول ‏الأعمال المنجزة من قِبل هذه المديريات والمهام التي كُلِفت بها، ووضع ‏الحلول للمشاكل والعراقيل التي تُواجههم بما يُساهم في تقديم أفضل ‏الخدمات للمواطنين. ‏