الداخلية تستعرض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، اجتماعاً أمنياً موسعاً، ضم مدراء أمن (سرت، سبها، ربيانة، مرزق، وادي عتبة، تراغن، الشاطئ، الشرقية، غات، أوباري).
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوازرة، فإن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الأمنية لسير العمل بمديريات الأمن بالمناطق والوقوف على الصعوبات التي تواجه سير العملية الأمنية بالمنطقة الجنوبية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة سير العمل بهذه المديريات والجهود التي تبذل في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطط والاستعدادات المتخذة لتأمين الاستحقاقات الانتخابية والوقوف على جاهزية مديريات الأمن في تأمين هذه الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تأمين شحنات الوقود ووصولها إلى الجنوب الليبي.
هذا واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الجنوبية والمشاكل والصعوبات التي تواجه مديريات الأمن ووضع الحلول لها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وإنجاح سير العمل الأمني بالمنطقة.
وشدّد الوكيل على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة مديريات الأمن والأجهزة الأمنية الاخرى التابعة للوزارة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتحقيق نتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبي هذه المديريات، مطالباً ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.
واستمع وكيل الوزارة لملاحظات وشروح وافية من قِبل مدراء الأمن حول الأعمال المنجزة من قِبل هذه المديريات والمهام التي كُلِفت بها، ووضع الحلول للمشاكل والعراقيل التي تُواجههم بما يُساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
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