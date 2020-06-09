الداخلية تستعرض الأوضاع الأمنية ببلدية عين زارة

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع عميد بلدية عين زارة عبدالواحد بلوق.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية داخل البلدية وذلك بعد تحريرها من عناصر حفتر.

وتم التطرق إلى المشاكل التي تمر بها المنطقة، خاصةً موضوع معالجة الألغام وتفكيكها حتى يعود المواطنين إلى منازلهم أمنيين.

وثمن عميد البلدية الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأمن للمواطن بما يضمن عودته في ظروف أمنية جيدة، وفق قوله.