الداخلية تستعرض الأوضاع الأمنية بمناطق الجنوب

اجتمع وزير الداخلية عميد خالد مازن، مساء الأحد، بكل من مدير أمن الجفرة عميد علي التريكي، ومدير أمن سبها عميد السنوسي صالح، ومدير أمن الشاطئ عميد صلاح الدين السنوسي”.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية بمناطق الجنوب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون والتنسيق بين هذه المديريات مع إدارة الدوريات الصحراوية والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنطقة الجنوبية من أجل انجاح سير العمل وفرض الأمن وبسطه بكامل الجنوب الليبي، بالإضافة إلى عدة مواضيع أمنية أخرى تهم المناطق الجنوبية..