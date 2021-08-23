الداخلية تستعرض الأوضاع الأمنية بمنطقة الشويرف

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء منطقة الشويرف عبد الحميد عبد الله، وعضو المجلس عبد القادر محمود، بحضور مدير أمن مزدة عميد فتحي الحضيري، ورئيس البحث الجنائي الشويرف.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الوضع الأمني داخل منطقة الشويرف، والعمل على تذليل كافة الصعوبات الأمنية التي تواجه المنطقة والتصدي لأي خروقات أمنية قد تحصل.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوكيل تأكيده، على حرص الوزارة على دعم الأجهزة الأمنية بالمنطقة وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.