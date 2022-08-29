الداخلية تستعرض الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة الوطنية لواء بشير الأمين، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان الوزارة، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس، ومناقشة سير العمل الأمني للدوريات التابعة لإدارة الدعم المركزي والتعاون مع مديرية أمن طرابلس ومراكز الشرطة في حفظ الأمن.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية وفق خطة أمنية توضع في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات العسكرية لبسط الأمن والاستقرار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.