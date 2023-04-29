الداخلية تستعرض الخطة الأمنية لتأمين العاصمة وطوقها

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اجتماعاً اليوم السبت، مع مدراء أمن (طرابلس، تاجوراء، الجفارة، جنزور، النواحي الأربع) ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها ضمن مرحلتيها الأولى والثانية من خلال الدعم المقدم لهذه المديريات بمختلف مراكزها ومكاتبها وأقسامها، والإنجازات التي حققتها في المحافظة على الأمن والاستقرار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون والتنسيق الأمني بين هذه المديريات ومختلف المكونات الأمنية لتعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدّد الوزير على ضرورة الرفع من وتيرة العمل وتسخير كافة الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية؛ مؤكداً على أن مراكز الشرطة هي القاعدة الأساسية لأي عمل أمني مرتبط بالمواطن الأمر الذي يتطلب التركيز على دعمها ومتابعتها فيما يخص البلاغات الواردة من المواطنين وتنفيذ تعليمات النيابات العامة في ضبط وإحضار المطلوبين.

وأشار الطرابلسي إلى ضرورة تقيد مأمور الضبط القضائي بالتعليمات والنظم القانونية في عمليات الضبط والإحضار وعدم مخالفتها وسرعة إحالة الموقوفين إلى النيابات لاستكمال الإجراءات القانونية.