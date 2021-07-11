الداخلية تستعرض جهود حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية

التقى وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الأحد، بعضوي مجلس النواب عبد القادر حسن يحيى، وعبد السلام المرابط، بحضور مدير أمن أوباري عقيد علي عبيد.

ونوقش خلال اللقاء عدد من المواضيع الأمنية والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية وعلى كامل التراب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما اجتمع وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الأحد، بمديري أمن تراغن والقطرون عميد الساعدي ابوكليش، وعقيد محمد ابراهيم اردي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية داخل منطقتي تراغن والقطرون، واستعراض المشاكل التي تواجه مديريتي الأمن بهما وتذليلها لانجاح سير العمل الأمني.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من القضايا الأمنية بمناطق الجنوب خصوصاً منطقة القطرون، بالإضافة إلى من المواضيع التي تهم مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية.